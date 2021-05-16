Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что началась подготовка прививочных центров для людей, вставших в очередь на иммунизацию в приложении «Дія».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства первые центры откроются в больших городах Украины.

— До конца мая в Украине должны прибыть более чем 473 000 доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Ее получат работники учебных заведений. Также ведется подготовка к началу вакцинации людей, которые записались в лист ожидания в Дії. По моему поручению и по поручению Президента Украины Министерство здравоохранения готовит к открытию на выходных соответствующие прививочные центры. Первые такие пункты прививки должны открыться в крупных городах, — сообщил премьер-министр.

Напомним, c 1 марта 2021 года украинские граждане смогут встать в электронную очередь на получение прививки через приложение «Дія».