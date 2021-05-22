В России заявили о возможной гуманитарной катастрофе из-за недостатка воды в оккупированном Крыму, которую там связывают с «попытками Киева наказать крымчан». В Министерстве иностранных дел Украины говорят: для быта воды в Крыму достаточно, а проблема обострилась из-за милитаризации полуострова.

Об этом в комментарии сказал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, передает hromadske.

Накануне заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Илья Тимохов заявил, что водная блокада полуострова может привести к «очередной гуманитарной катастрофе с труднопредсказуемыми последствиями», пишет ТАСС.

В Москве настаивают, что действия Украины противоречат нормам международного права и «способствуют росту международной напряженности».

В то же время в МИД Украины говорят, что водных ресурсов для бытового использования в Крыму достаточно.

— Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации: развитии военных баз и предприятий военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Фактически российские военные поставили под угрозу удовлетворение базовых потребностей крымского гражданского населения. Это еще раз доказывает разрушительный характер политики РФ на оккупированных ею украинских территориях», ㅡ сказал Олег Николенко.

Он напомнил, что Россия как государство-оккупант должна нести ответственность за ситуацию на полуострове, однако не оставляет попытки переложить ответственность на других.

— Наша позиция четкая: возобновление поставок днепровской воды в Крым возможно только после его демилитаризации и деоккупации, ㅡ добавил Олег Николенко.

Напомним, в конце апреля так называемый глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в Азовском море подтвердили наличие пресной воды.