Лидеры стран Евросоюза на специальном заседании в Брюсселе 24-25 мая 2021 года проведут стратегические дебаты по России и обсудят ее незаконные и провокационные шаги.

Об этом сообщил накануне глава Евросовета Шарль Мишель в своем письме, передает Корреспондент.

По его словам, в понедельник вечером пройдет ужин, который будет посвещен вопросам внешней политики ЕС.

— Мы проведем стратегические дебаты по России. Незаконные и провокационные шаги России продолжаются как в государствах-членах ЕС, так и за их пределами, последним из них так называемый список недружественных государств, — написал Шарль Мишель.

Также европейские политики будут обсуждать взаимоотношения с Великобританией и ситуацию на Ближнем Востоке.

Во вторник переговоры лидеров стран ЕС будут касаться вопросов борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту «Северный поток-2». Под санкции попали 13 судов.