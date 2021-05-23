Эксперты Службы безопасности Украины проверяют подлинность обнародованных журналистами записей якобы телефонных разговоров народного депутата Виктора Медведчука с российскими чиновниками и боевиками.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает hromadske.

Он отметил, что на совместном брифинге главы СБУ и генпрокурора была обнародована только та информация, которую теперь можно разглашать. Но утверждает, что существуют и другие факты, по которым сейчас ведется расследование. Ознакомить с этими материалами общественность пока невозможно, говорят в СБУ.

— Учитывая то, что следственные действия еще продолжаются, с другими фактами мы пока в публичную плоскость выходить не можем, — резюмировал спикер.

Напомним, Офис генпрокурора подал апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда столицы об избрании народному депутату Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.