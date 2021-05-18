Офис генпрокурора подал апелляционную жалобу на решение Печерского райсуда столицы об избрании народному депутату Виктору Медведчуку меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщили Укринформу в пресс-службе ведомства.

«Офис генпрокурора обжаловал решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста», — сказали в пресс-службе.

Вместо этого прокуроры просят избрать Медведчуку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 миллионов 930 гривен.

Как сообщалось, генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписала сообщение о подозрении двум депутатам — Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку — в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Следствие считает, что Виктор Медведчук, среди прочего, договаривался с государством-агрессором о перерегистрации месторождения «Глубокая» в Черном море в 75 км от Феодосии с целью добычи полезных ископаемых, которые являются национальным ресурсом Украины. Также Медведчуку инкриминируют передачу агрессору секретной информации о военном подразделении ВСУ.

В случае доказательства вины по статье о госизмене (ч. 1 ст. 111 УКУ) обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой, а по статье «разграбление национальных ценностей на оккупированной территории» ( ч. 1 ст. 438 УКУ) — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

13 мая следственный судья Печерского райсуда Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.