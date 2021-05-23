Налоговое управление Израиля оценило ущерб имуществу от ракетных обстрелов и вандализма в $77 млн (250 миллионов шекелей).

Об этом сообщает Корреспондент.

На момент окончания операции Страж стен в управление было подано 5245 исков. Общее число исков может возрасти, так как не учитывается ущерб, нанесенный в последние часы операции, а также ущерб имуществу семей, временно покинувших зоны обстрелов.

По данным израильской стороны, больше всего от ракетных обстрелов пострадал Ашкелон, где были повреждены 787 квартир. Всего в Ашкелоне подали 1087 исков. Также пострадали Ашдод – 228 квартиры, 359 исков, Рамат-Ган – 227 квартиры, 254 иска, Холон – 188 квартир, 249 исков, Петах-Тиква - 182 квартиры, Гиватаима – 136 квартир, Тель-Авив – 77 квартир. Несколько зданий также пострадали от беспорядков в Яффе.

Кроме того, из-за повреждения домов 170 семей выселены и проживают в отелях за счет Налогового управления.

В свою очередь в Южном округе было подано 2585 исков, в Гуш-Дане – 2336, в Иерусалимском округе – 81, в Хайфском – 253.

Напомним, в пятницу, 21 мая, в Восточном Иерусалиме произошли новые стычки между верующими арабами и израильской полицией на площади близь Аль-Аксы.