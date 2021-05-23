В Национальный день мореплавания, который в Соединенных Штатах отмечают 22 мая, американское посольство сообщило, что Вашингтон поддерживает продолжение сотрудничества с Украиной на море.

Об этом пишет Украинская правда.

— Мы хотим вспомнить недавний визит катера береговой охраны США «Гамильтон» в Одессу и надеемся на продолжение крепкого партнерства между ВМС и морской охраной США и Украины, — говорится в сообщении посольства США в Украине.

Ранее сообщалось, что США планируют в конце мая 2021 года передать Украине еще два патрульных катера типа Island.