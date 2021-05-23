В Беларуси заблокировали спортивный сайт Sports.ru.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь, передает LB.ua.

— Действительно, такое решение было принято. С соответствующим ходатайством в Мининформ обратились налоговые органы Республики Беларусь в связи с нарушением законодательства Республики Беларусь об азартных играх. Кроме Sports.ru заблокировано еще 483 ресурса, — цитирует издание первого заместителя министра информации Беларуси Андрея Кунцевича.

Одним из основателей Sports.ru является белорус Дмитрий Навоша, который неоднократно критиковал Александра Лукашенко. В августе 2020 года он создал Фонд солидарности и помогал белорусам, которые потеряли работу из-за участия в протестах.

Несколько дней назад он выступил в поддержку издания TUT.BY, закрытого режимом Лукашенко.

После того, как стало известно о блокировании Sports.ru, Дмитрий Навоша призвал белорусов по возможности воздерживаться от уплаты налогов.

— Если кому-то нужно дополнительное напоминание о том, что уплата налогов лукашистам = спонсирование террора над белорусами, то вот вам оно. Понятно, что некоторых налогов (для тех, кто живет под оккупацией и ведет бизнес в стране) не избежать, но само осознание этого факта поможет вам быть в этом вопросе более креативным. Не кормите крыс, — заявил Дмитрий Навоша.

Напомним, создателя белорусского протестного новостного канала в Telegram «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика этапировали в гомельское СИЗО-3. Перевод произошел в день рождения колумниста с оппозиционными взглядами.