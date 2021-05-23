Украина хочет получить временные рамки Плана действий по членству в НАТО и членства в Альянсе.

Об этом заявил замглавы МИД Украины Василий Боднар в интервью Укринформу.

— Мы должны четко понимать временные рамки получения ПДЧ, а затем и самого членства в Альянсе. Должны получить четкую перспективу, и сейчас для этого наиболее оптимальное время. Россия всегда будет пытаться торговаться с Западом за Украину. Только четкость со стороны НАТО относительно будущего членства Украины в Альянсе позволит на практике минимизировать российскую угрозу, — сказал Василий Боднар.

Замминистра добавил, что Украину уже не устраивает рассказ, что дверь в НАТО для Украины открыта.

— Обострение на фронте и концентрация российских войск на границе с Украиной показали: пока мы не получим членства в НАТО, до тех пор Россия будет угрожать силой или же продолжать применять силу, как это ежедневно происходит на фронте, — подчеркнул Василий Боднар.

По его словам, Украина должна получить практические гарантии защиты, а не только на бумаге, как Будапештский меморандум. Гарантией могло бы быть постоянное присутствие ВМС стран НАТО в Черноморском регионе, резюмировал дипломат.

Напомним, в России заявили о возможной гуманитарной катастрофе из-за недостатка воды в оккупированном Крыму, которую там связывают с «попытками Киева наказать крымчан». В Министерстве иностранных дел Украины говорят: для быта воды в Крыму достаточно, а проблема обострилась из-за милитаризации полуострова.