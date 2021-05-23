Кремль на сегодняшний день является угрозой номер один для Великобритании.

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса, которое опубликовало издание The Sun.

Бен Уоллес отметил чрезмерную активность российского морского флота вблизи британских границ и назвал действия РФ наглыми.

— Москва - угроза номер один для Великобритании, поскольку российские подводные лодки регулярно заходят в наши воды. Мы хотели деэскалации, мы пробовали разные методы, но пока Россия не изменит свое поведение, достаточно трудно понять, к чему мы движемся, - сказал Бен Уоллес.

Напомним, главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании обсудили во время встречи в Лондоне агрессию России, а также общую позицию в поддержке Украины на фоне последней эскалации, спровоцированной Кремлем.