В Италии после локдауна с выходных 22-23 мая возобновили работу горнолыжные курорты.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.

Отдельные операторы рассказали, что все билеты на выходные, на разрешенное количество людей, раскупили за считанные часы.

Кроме того, закончился локдаун выходного дня для торговых центров, которые до сих пор могли работать только с понедельника по пятницу.

С понедельника почти вся территория Италии перейдет в желтую зону, кроме горного региона Валле д'Аоста, который останется оранжевым.

В середине прошлой недели в стране сократили комендантский час, сместив его начало с 22:00 на 23:00.

С понедельника 24 мая должны открыться спортзалы. С 1 июня ресторанам разрешат принимать гостей в помещении, а также разрешат проводить спортивные события со зрителями - 25% от количества мест.

Напомним, согласно планам итальянского правительства, люди, которые получили только первую дозу вакцины против коронавируса, смогут претендовать на въезд в Италию без карантина.