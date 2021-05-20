Согласно планам итальянского правительства, люди, которые получили только первую дозу вакцины против коронавируса, смогут претендовать на въезд в Италию без карантина.

Об этом сообщает The Local.

Люди, получившие только первую дозу вакцины от болезни COVID-19, смогут претендовать на итальянский «зеленый сертификат» для поездок в страну без карантина, согласно планам итальянского правительства.

— Certificazione verde (зеленый сертификат), дающий возможность путешественникам въезжать в Италию без карантина, будет выдаваться после получения первой дозы вакцины, — говорится в окончательном тексте нового указа.

Документ будет действителен в течение 15 дней после того, как человек получил первую инъекцию, и до тех пор, пока он не получит вторую — то есть примерно до пяти-шести недель для вакцин Pfizer или Moderna, и к десяти-двенадцати недель для вакцины AstraZeneca .

На этом этапе человек сможет подать заявку на получение окончательной версии сертификата, который будет действовать в течение девяти месяцев после полной вакцинации.

Люди, получившие вакцину Johnson&Johnson, будут иметь право на девятимесячный сертификат, как только им сделают одну прививку.

Напомним, в Соединенных Штатах людям, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса, могут находиться в общественных местах без масок. Нововведение является самым значительным изменением в федеральных рекомендациях с начала пандемии.