В Соединенных Штатам людям, которые получили обе дозы вакцины от коронавируса, могут находиться в общественных местах без масок. Нововведение является самым значительным изменением в федеральных рекомендациях с начала пандемии.

Об этом сообщает Bloomberg.

— Любой человек, который полностью вакцинирован, может участвовать в мероприятиях в помещении или на улице, больших или малых, без ношения маски или физического дистанцирования, — заявила глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

При этом она отметила, что вакцинированные могут вернуться к привычному образу жизни, который они вели до пандемии.

— Если вы полностью вакцинированы, вы можете начать делать то, что вы перестали делать из-за пандемии. Мы все долго ждали этого момента, когда мы сможем вернуться к нормальной жизни, — добавила глава американского регулятора.

Однако она подчеркнула, что маски будут необходимы в некоторых случаях. В частности, при пересечении границы.

Отмечается, что около 59% взрослых американцев сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. При этом новые случаи заболевания COVID в США, тем временем, снижаются уже несколько недель. Тем не менее темпы вакцинации замедлились, что вызывает опасения по поводу того, не помешает ли нерешительность широкому распространению защиты среди населения.

Ранее сообщалось, что регулятор США планирует разрешить использование вакцины Pfizer от коронавируса детям от 12 до 15 лет.