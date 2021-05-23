Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сожалеет, что подозреваемый в государственной измене народный депутат из «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тарас Козак лечится в Беларуси

Об этом он заявил на брифинге по завершении заседания СБНО, передает УНИАН,

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли СБНО добиваться экстрадиции Козака в Украину из Беларуси, где он по словам Виктора Медведчука, сейчас лечится, Алексей Данилов сказал, что ему жаль Козака и тех людей, которые работали в то время и довели до такого состояния медицину.

— Когда вернется господин Козак, а я считаю, что он обязательно вернется, потому что он является гражданином Украины, если вдруг не окажется у него паспорта гражданина какой-то другой страны, к тому же он еще является народным депутатом, - резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, Печерский районный суд Киева дал разрешение Службе безопасности на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.