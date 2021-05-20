Печерский районный суд Киева дал разрешение Службе безопасности на задержание народного депутата Украины Тараса Козака.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Ранее следователи СБ Украины объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении.

В частности, они подозреваются в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма по ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

СБУ отметила, что имеет аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, 14 мая на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.