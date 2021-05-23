Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк считает, что необходимо прекратить авиасообщение с Беларусью до освождения сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об это пишет пресс-служба политсилы.

Арсений Яценюк убежден, что необходимо прекратить авиасообщение со страной, которой руководит самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и которого поддерживает президент РФ Владимир Путин.

— Прекратить так же, как возглавляемый мной правительство прекратило авиасообщение с Россией в 2015 году, - отметил Арсений Яценюк.

По его словам, условием возобновления авиасообщения или предоставления разрешений на пролет белорусских самолетов авиапространства Украины должно быть немедленное освобождение Романа Протасевича.

— И это же должен сделать и Европейский Союз, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Напомним, В столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.