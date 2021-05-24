Государственный секретарь США рассказал, что на встрече с Лавровым в Рейкьявике предупредил россиян об ответе США, если Кремль будет продолжать необдуманные и агрессивные действия.

Об этом Энтони Блинкен рассказал в эфире канале CNN, передает Голос Ммерики.

По его словам, если Россия будет продолжать принимать необдуманные и агрессивные действия против США или их союзников и партнеров, то они будут отвечать.

— Не ради конфликта, а чтобы защитить наши интересы. Это была тема разговора, который я имел с министром иностранных дел Лавровым. Президент очень решителен в этом вопросе, - сказал Энтони Блинкен.

Госсекретарь добавил, что улучшение отношений между США и Россией зависит от Москвы.

Блинкен описал встречу с Лавровым как конструктивную, очень деловую.

Госсекретарь США рассказал также, что на встрече в Исландии передал Лаврову от имени президента Байдена, в каких вопросах США хотели бы сотрудничать с правительством Путина.

— Очевидно есть сектора, где у нас есть общие интересы для сотрудничества, или это в Афганистане, так называемая стратегическая стабильность, соглашения по контролю за оружием, противодействие изменениям климата, - отметил Энтони Блинкен.

Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров встретились в Рейкьявике 19 мая. Среди других тем, Блинкен в разговоре напомнил об американской обеспокоенность по взиманию российских войск к украинским границам.

Напомним, США ввели санкции против организаций РФ и судов «Северного потока-2».