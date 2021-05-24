Часть личного состава Вооруженных сил Азербайджана, которая находилась на армянской территории с 12 мая, оставила ее и вернулась на исходные позиции.

Об этом заявило Минобороны Армении, пишет УНН.

Ранее на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка.

Азербайджанские военные извинились за выстрелы в приграничной части армянской Гегаркуникской области, назвав их случайными.

— Ситуация после провокаций, осуществленных ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе, относительно стабильная, по состоянию на полдень 23 мая инцидентов не зафиксировано. Вечером 22 мая часть личного состава ВС Азербайджана, вошедшая на территорию Армении, вернулась на исходные позиции, - отмечается в заявлении.

20 мая глава правительства Армении Никол Пашинян назвал количество военных Азербайджана, находящихся на территории республики.

Армения заявила, что прекращает попытки тылового обеспечения ВС Азербайджана, до сих пор находящихся на ее территории.

17 мая глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что ситуация на границе республики с Азербайджаном становится “агрессивной”.

В тоже время президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре, состоявшемся в понедельник, с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым расценил ситуацию на границе с Арменией как стабильную, подчеркнув, что идут переговоры.

14 мая Армения разослала письма государствам ОДКБ из-за ситуации с войсками Азербайджана на своей границе.

Напомним, США призвали Армению и Азербайджан к переговорам о демаркации границ.