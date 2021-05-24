56-летняя Энн-Софи Херманссон была главой города с 2016 по 2018 год. И позже в Херманссон не получилось переизбраться, поэтому женщина решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение большегрузных автомобилей.

Как передают Буквы, чтобы платить за квартиру, она сейчас ездит на мусоровозе по городу.

Когда политики заканчивают свою карьеру на высоких должностях, они, как правило, продолжают работать в смежных сферах. Кто-то становится консультантом юридических фирм, кто руководит СМИ или запускает PR-кампании.