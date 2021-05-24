56-летняя Энн-Софи Херманссон была главой города с 2016 по 2018 год. И позже в Херманссон не получилось переизбраться, поэтому женщина решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение большегрузных автомобилей.
Как передают Буквы, чтобы платить за квартиру, она сейчас ездит на мусоровозе по городу.
Когда политики заканчивают свою карьеру на высоких должностях, они, как правило, продолжают работать в смежных сферах. Кто-то становится консультантом юридических фирм, кто руководит СМИ или запускает PR-кампании.
Но 56-летняя Анн-Софи Херманссон выбрала другой путь после того, как проиграла выборы на пост мэра Гетеборга.
— Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне нужно платить за аренду, - заявила Анн-Софи Херманссон.
Она говорит, что ее политическая жизнь была очень беспокойной. А нынешняя работа имеет свои трудности, но это обычная работа, без встреч и телефонных звонков. Кроме того, изменение рода занятий не лишила ее общения с людьми.
У бывшего мера около 12 000 подписчиков в Twitter: она регулярно публикует интересные истории о себе и своих коллег.
56-летняя Энн-Софи Херманссон была главой города с 2016 по 2018 год. И позже в Херманссон не получилось переизбраться, поэтому женщина решила воспользоваться полученными ранее правами на вождение большегрузных автомобилей.
Как передают Буквы, чтобы платить за квартиру, она сейчас ездит на мусоровозе по городу.
Когда политики заканчивают свою карьеру на высоких должностях, они, как правило, продолжают работать в смежных сферах. Кто-то становится консультантом юридических фирм, кто руководит СМИ или запускает PR-кампании.
Но 56-летняя Анн-Софи Херманссон выбрала другой путь после того, как проиграла выборы на пост мэра Гетеборга.
— Люди продолжают спрашивать меня, какого черта я здесь делаю. Но для меня это хорошее решение, мне нужно платить за аренду, - заявила Анн-Софи Херманссон.
Она говорит, что ее политическая жизнь была очень беспокойной. А нынешняя работа имеет свои трудности, но это обычная работа, без встреч и телефонных звонков. Кроме того, изменение рода занятий не лишила ее общения с людьми.
У бывшего мера около 12 000 подписчиков в Twitter: она регулярно публикует интересные истории о себе и своих коллег.