В субботу, 22 мая, состоялось открытие реконструированных спортплощадок с искусственным покрытием ОСДЮСШОР по парусному спорту «Областной яхт-клуб». Реконструкция была сделана в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Начальник управления молодежи и спорта Николаевской областной государственной администрации Виктор Гинкул поздравил всех присутствующих и отметил, что это общий праздник, ведь новые спортивные объекты дадут возможность популяризировать спорт на Николаевщине и вывести интерес к нему на новый уровень.

«Солнечная погода способствовала хорошему настроению и в этот день в Яхт-клубе собралось огромное количество людей, которые связывают себя со спортивной жизнью Николаевщины и были рады воочию увидеть открытие спортплощадок. Праздничная атмосфера была дополнена проведением баскетбольного и волейбольного турниров», — говорится в сообщении.

Спортивные площадки построены в рамках соответствующих норм с учетом современных тенденций в строительстве спортивных сооружений. Сама реконструкция длилась с 2019 года.

Габариты площадок и разметка соответствуют действующим правилам. На площадке для игры в стритбол, гандбол и мини-футбол и занятиями подвижными играми сделали искусственное покрытие из резиновой крошки на бетонном основании.

Также площадки оснащены баскетбольными щитами, мини-футбольными и гандбольными воротами, вышкой для судейства, волейбольными стойками, а также устроены трибуны для зрителей.

На указанном объекте можно проводить спортивные мероприятия местного и регионального уровня. Общая площадь объекта: 1061,64 м2.

Реконструкция была проведена за средства областного бюджета. Общая стоимость работ составила более 3,3 миллиона гривен.

Пресс-релиз