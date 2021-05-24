Компании семьи белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к Александру Лукашенко, заработали на проектах программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство» 320 миллионов гривен.

Об этом говорится в журналистском расследовании программы Схемы.

По данным журналистов, дорожный битум из белорусского завода Воробья поставляется на компанию его сына в Украине, который в свою очередь перепродавал его участникам «Большой стройки» уже по более высокой цене.

Анализируя данные таможни, Схемы отметили, что белорусский завод Воробья чаще всего реализовывал свою продукцию в Украину не напрямую, а через украинскую фирму БелКазТранс Украина, которая принадлежит его 38-летнему сыну и полному тезке – Николаю Николаевичу Воробью, гражданину Украины.

В БелКазТранс Украина на запрос Схем ответили, что компания не является участником проекта «Большая стройка», продает битум большим нефтетрейдерам и не сотрудничает с бюджетными организациями.

Журналисты обратили внимание, что БелКазТранс Украина, кроме импорта битума, в 2020 году обеспечивала логистику при импорте российского угля для украинских металлургических предприятий и электростанций.

Журналисты также обнаружили, что услугами компании сына Николая Воробья пользуются крупнейшие промышленные группы Украины. Согласно данным источников Схем, с марта 2020 года и до сих пор эта компания регулярно получает оплату за свои экспедиторские услуги от крупнейших потребителей угля в Украине – холдингов Метинвест и ДТЭК Рината Ахметова, а также и Интерпайпа Виктора Пинчука.

В ДТЭК подтвердили, что действительно с весны 2020 сотрудничали с БелКазТранс Украина, но уже не работают с этой компанией напрямую. В Метинвесте подтвердили, что до сих пор сотрудничают с БелКазТранс Украины, но отметили, что выбрали ее на тендерной площадке. В компании Виктора Пинчука комментариев не предоставили.

Николай Воробей в Беларуси владеет небольшим банком Абсолютбанк и крупнейшим частным нефтетрейдером Интерсервис. Местные СМИ называют его бизнес-партнером Виктора Медведчука. Входящий в Интерсервис Нефтебитумный завод в начале 2019 года приобрел контрольный пакет в украинском нефтепродуктопроводе Прикарпатзападтранс, который принадлежал швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера, связанного с окружением Медведчука.

Два бассейна на Николаевщине включили в программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Область получит финансирование из Государственного фонда регионального развития на их строительство.