Два бассейна на Николаевщине включили в программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Область получит финансирование из Государственного фонда регионального развития на их строительство.

Об этом рассказал губернатор Николаевщины Виталий Ким в своем видеоблоге, подводя итоги прошлой недели, пишут НикВести.

— На 21 год нам удалось включить не один бассейн, а два в «Большую стройку». Даст финансирование ГФРР. Второй бассейн находится в городе, но я здесь передаю пасс мэру города Александру Федоровичу Сенкевичу, и он в ближайшее время расскажет, когда бумаги будут приняты, — сказал Виталий Ким.

Глава облгосадминистрации не сказал, о каких бассейнах идет речь. Однако напомним, что в Баштанке строительство нового водного спортивного комплекса, которое началось почти 2 года назад, остановилось после проведения парламентских выборов в июле.

Позже Баштанской местной прокуратурой было начато уголовное производство по факту возможного присвоения бюджетных средств во время строительства бассейна. На сегодняшний день досудебное расследование продолжается.

На то время глава Николаевской областной государственной администрации Александр Стадник заявил, что взял на свой личный контроль строительство плавательного бассейна в Баштанке.

Также напомним, что недавно мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на ремонт чаши бассейна в спорткомплексе «Зоря» необходимо 5 миллионов гривен. Возобновление его работы стоит ожидать не раньше осени 2021 года.