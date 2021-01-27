Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на ремонт чаши бассейна в спорткомплексе «Зоря» необходимо 5 миллионов гривен. Возобновление его работы стоит ожидать не раньше осени 2021 года.

Об этом рассказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, - пишут НикВести.

— Уже готов проект. Нужно около 5 миллионов гривен для укрепления чаши бассейна. Мы в ближайшее время будем обращаться к депутатам с просьбой перераспределить деньги. Если это получится сделать, то мы сможем запустить этот проект уже осенью, возможно в сентябре, — заявил Александр Сенкевич.

Отметим, что весной прошлого года Александр Сенкевич заявлял, что бассейн запустят до конца 2020-го.

Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.

В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.

22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.