Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на ремонт чаши бассейна в спорткомплексе «Зоря» необходимо 5 миллионов гривен. Возобновление его работы стоит ожидать не раньше осени 2021 года.
Об этом рассказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, - пишут НикВести.
— Уже готов проект. Нужно около 5 миллионов гривен для укрепления чаши бассейна. Мы в ближайшее время будем обращаться к депутатам с просьбой перераспределить деньги. Если это получится сделать, то мы сможем запустить этот проект уже осенью, возможно в сентябре, — заявил Александр Сенкевич.
Отметим, что весной прошлого года Александр Сенкевич заявлял, что бассейн запустят до конца 2020-го.
Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.
В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.
22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что на ремонт чаши бассейна в спорткомплексе «Зоря» необходимо 5 миллионов гривен. Возобновление его работы стоит ожидать не раньше осени 2021 года.
Об этом рассказал Николаевский городской голова в прямом эфире в соцсетях, - пишут НикВести.
— Уже готов проект. Нужно около 5 миллионов гривен для укрепления чаши бассейна. Мы в ближайшее время будем обращаться к депутатам с просьбой перераспределить деньги. Если это получится сделать, то мы сможем запустить этот проект уже осенью, возможно в сентябре, — заявил Александр Сенкевич.
Отметим, что весной прошлого года Александр Сенкевич заявлял, что бассейн запустят до конца 2020-го.
Напомним, 26 марта 2020 года в Николаевской облгосадминистрации были подписаны документы, согласно которым спорткомплекс «Зоря» переходит на баланс города Николаева. Процесс его передачи начался ещё в августе 2018 года.
В январе 2019 года государственный концерн «Укроборонпром» издал указ о передаче спортивного комплекса государственного предприятия «Зоря» - «Машпроект» в собственность города Николаева.
22 января в ходе визита главы парламента Дмитрия Разумкова, Александр Сенкевич заявил, что государственное предприятие «Укроборонпром» компенсирует городу 5 миллионов гривен на ремонт спорткомплекса «Зоря», который планирует передать в городскую собственность.