Исполнительный директор ирландской авиакомпании RyanAir Майкл О’Лири посчитал, что Лукашенко — криминальная персона и угонщик, но на государственном уровне, после того, как белорусские истребители насильно посадили мирный самолет в Минске и задержали оппозиционнера Романа Протасевича вместе с его девушкой.

Об этом он рассказал в комментарии NewsTalk.

По словам высокопосавленного менеджера, самопровозглашенный президент Беларуси превратился в пирата на третьем десятке своего правления.

— Это был случай поддерживаемого государством угона... поддерживаемого государством пиратства, — сказал глава авиакомпании.

Он отметил, что произошедший случай довольно показательный, насколько белорусские спецслужбы игнорируют международное право.

— Судя по всему, целью властей было высадить журналиста и его спутницу. Мы подозреваем, что в аэропорту также вышли несколько агентов КГБ, — подчеркнул Майкл О’Лири.

При этом CEO отметил, что пассажиры прошли унизительную процедуру досмотра от белорусских силовиков, что могло вылиться в большой стресс.

Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.