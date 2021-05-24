ЕС рассматривает возможность приостановки полетов над воздушным пространством Беларуси, запрета национальным авикомпаниями страны под руководством Лукашенко приземляться в аэропортах ЕС и блокировки наземного транзита в ЕС из Беларуси.

Об этом передает Bloomberg, сссылаясь на своих источники.

Обсуждение произойдет сегодня, в понедельник вечером, когда лидеры ЕС соберутся в двухдневном саммите. На нем рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против Александра Лукашенко, который занялся актом государственного пиратства, как ливийский диктатор Каддафи.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб присоединился к голосам, призывающим к дальнейшим санкциям против Беларуси и немедленному освобождению Протасевича. В заявлении Рааб осудил арест, добавив, что «Лукашенко должен быть привлечен к ответственности за свои нелепые действия».

Напомним, исполнительный директор ирландской авиакомпании RyanAir Майкл О’Лири посчитал, что Лукашенко — криминальная персона и угонщик, но на государственном уровне.