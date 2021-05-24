В Николаеве начинают реализацию пилотного проекта по установке частными фирмами солнечных панелей на социальных объектах.

Об этом сообщил директор Департамента энергоэффективности Денис Денисенко во время своей пресс-конференции, передает корреспондент НикВести.

— Мы хотим заниматься более активно альтернативной энергетикой. У нас сейчас есть один из проектов, над которыми мы работаем, он достаточно на неплохой стадии реализации. Это проект установки солнечных батарей на школы, садики. Причем этот проект не подразумевает вообще городского финансирования, — сказал он.

Начать планируют со школы № 60. В здании учреждения уже была проведена термосанация.

— Частный бизнес ставит свое оборудование на крыше социального объекта. За счет электроэнергии, которую он получает из этих батарей, он обеспечивает социальный объект. Ту разницу, которую не потребляет социальный объект, он отдает в сеть по рыночной цене и на этом зарабатывает, — пояснил вице-мэр Дмитрий Лазарев.

Напомним, по информации украинского Государственного агентства энергоэффективности и энергосбережения, за 2020 год около 8 тысяч украинских домохозяйств перешли на солнечную энергию.