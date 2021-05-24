Правительственные СМИ России взяли курс на оправдание в общественном сознании существования советских трудовых и концентрационных лагерей накануне возвращения этой практики в современной РФ.

Комплиментарная колонка была опубликована российскими журналистами в государственном медиа РИА Новости.

В часности, в материале используют такие формулировки: «трехразовое питание», «постоянное жилье», «медпомощь». Автор колонки утверждает, что заключенные в ГУЛАГе якобы получали трудовую квалификацию, которая помогла им после освобождения. Правда, про вероятность выхода живым из такого лагеря журналистка скромно умалчивает.

Также в статье ставится ударение на то, что России необходимо возродить советские практики с принудительным трудом, чтобы перегнать неопределенную группу «элитарии Запада». К тому же, по словам колумнистки пропагандистского медиа, воскрешение ГУЛАГа помогло бы России «решить множество застарелых проблем нашего общества» и вообще повальное кабальное рабство советов станет «драйвером для развития рынка труда».

Обращается и внимание на опыт старшого китайского брата. Автор советует перенять систему социального кредитования Си Цзиньпина и обкатать «полезную практику на регионах», после чего камеры слежения и социальный рейтинг можно расширить на все население.

Раболепная колонка завершается разжеванным выводом для неприхотливой аудитории — «ГУЛАГ поможет России шагнуть в будущее».

Напомним, российские власти раздумывают о применении в пенитенциарной системе сталинских методов: осужденных начнут привлекать к прокладыванию железнодорожного полотна БАМа и Транссибирской магистрали.