Ситуация Беларуси стабилизируется, но Россия всегда готова прийти на помощь этой стране, особенно на фоне внешнего давления.
Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Аргументы и факты, обнародованном в понедельник, 24 мая.
— Можно предположить, что «доброжелатели» Беларуси на этом (давлении на белорусское руководство – прим.) не остановятся. Обеспокоены очередными призывами Светланы Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах, – сказал Сергей Лавров.
Он заверил, что «Россия не оставит Беларусь».
— Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности, – добавил глава МИД.
Лавров считает, что эмигрантской оппозиции, несмотря на «беспрецедентную поддержку извне», не удается раскачать ситуацию в Беларуси и ситуация в стране стабилизируется, несмотря на внешнее давление.
— Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность, – отметил Сергей Лавров.
Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.
Ситуация Беларуси стабилизируется, но Россия всегда готова прийти на помощь этой стране, особенно на фоне внешнего давления.
Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Аргументы и факты, обнародованном в понедельник, 24 мая.
— Можно предположить, что «доброжелатели» Беларуси на этом (давлении на белорусское руководство – прим.) не остановятся. Обеспокоены очередными призывами Светланы Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах, – сказал Сергей Лавров.
Он заверил, что «Россия не оставит Беларусь».
— Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности, – добавил глава МИД.
Лавров считает, что эмигрантской оппозиции, несмотря на «беспрецедентную поддержку извне», не удается раскачать ситуацию в Беларуси и ситуация в стране стабилизируется, несмотря на внешнее давление.
— Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность, – отметил Сергей Лавров.
Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.