Ситуация Беларуси стабилизируется, но Россия всегда готова прийти на помощь этой стране, особенно на фоне внешнего давления.

Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете Аргументы и факты, обнародованном в понедельник, 24 мая.

— Можно предположить, что «доброжелатели» Беларуси на этом (давлении на белорусское руководство – прим.) не остановятся. Обеспокоены очередными призывами Светланы Тихановской к мобилизации протестов в августе-сентябре этого года. Надеемся, что белорусский народ проявит свойственную ему мудрость и не пойдет на поводу у тех, кто пытается использовать ситуацию в своих корыстных интересах, – сказал Сергей Лавров.

Он заверил, что «Россия не оставит Беларусь».

— Всегда готовы прийти на помощь своему соседу и стратегическому союзнику. Ведь в основе наших отношений – братские, а зачастую и семейные узы, общая история и духовные ценности, – добавил глава МИД.

Лавров считает, что эмигрантской оппозиции, несмотря на «беспрецедентную поддержку извне», не удается раскачать ситуацию в Беларуси и ситуация в стране стабилизируется, несмотря на внешнее давление.

— Большинство граждан устали от уличных беспорядков, осознают их контрпродуктивность, – отметил Сергей Лавров.

Напомним, в столице Беларуси, Минске, экстренно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, из-за якобы сообщение о его минировании. В аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту.