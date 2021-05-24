Государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект» не может покинуть перечень крупнейших загрязнителей экологии и атмосферы Николаевской области.

Как сообщили в компании на запрос Українських Новин, государство и госконцерн «Укроборонпром», являющиеся собственниками огромного предприятия, много лет лидирующего среди крупнейших загрязнителей Николаевщины, не предоставляет ему денег на эко-модернизацию.

«Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» не является участником программы «Финансового обеспечения целевых проектов экологической модернизации предприятий» в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 7 августа 2013 г № 569 «Об утверждении порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для финансового обеспечения целевых проектов экологической модернизации предприятий», — сообщили в ГП «Зоря»-«Машпроект» в ответ на запрос агентства, который подписал директор предприятия по охране труда и гражданской обороны Виктор Сырбу.

Вместе с тем на предприятии сообщили, что здесь существует отдел экологии с собственной лабораторией, а также сообщили, что объемы выбросов предприятия находятся в пределах допустимых значений в соответствии с полученным разрешением.

«Нарушений согласно условий действующего разрешения со стороны предприятия не было», — сообщил в своем письме Виктор Сырбу.

Сославшись на отсутствие бюджетного финансирования для проектов по эко-модернизации, на ГП «Зоря»-«Машпроект» оставили без комментариев вопросы редакции о наличии на предприятии собственной стратегии, перечня мер и финансовых расчетов для снижения объемов вредных выбросов в атмосферу.

Ранее издание сообщало, что госпредприятие «Зоря»-«Машпроект», входящее в структуру государственного концерна «Укроборонпром», входит в перечень крупнейших загрязнителей атмосферы в Николаевской области. Журналисты Українських Новин анализируя ситуацию с экологией в Николаевской области, пришли к удручающему выводу: наиболее разрушительное влияние на окружающую среду в Николаевской области на протяжении многих лет оказывают дочерние подразделения госмонополий и устаревшие госпредприятия оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, на прошлой неделе 19 мая у здания Николаевской облгосадминистрации прошла акция протеста «Национального корпуса» против затопления Бугского Гарда, работы завода «Экотранс» и НГЗ.