В немецких водах возобновились работы по трубопроводу «Северный-поток-2», которые раньше приостанавливали из-за возмущения «зеленых», которые выступали за немедленно прекращение проекта из-за хрупкого биоразнообразия в регионе.

Об этом пишет DW со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.

Трубоукладочными работами занимается российской судно «Фортуна», на которое наложили американские санкции зимой 2021 года.

— Сейчас «Фортуна» работает в водах Гермаии в соответствии с полученными разрешениями и заявлениями власти, — отметили в фирме-операторе.

Продолжились работы и на территории Дании. В них задействовано российское трубоукладочное судно «Академик Черский».

В начале мая немецкие природоохранные организации — Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe — подали судебный иск против дальнейшего строительства российского газопровода в исключительной экономической зоне Германии, указывая на пребывание здесь краснокнижных птиц. Теперь чиновники позволили заключить трубы на морское дно до начала дальнейших строительных работ, поскольку период отдыха птиц на этой коротком участке завершился.

Напомним, Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении российских организаций и судов по проекту «Северный поток-2». Под санкции попали 13 судов.