Ситуация с коронавирусом в Украине улучшается девятую неделю подряд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании в Офисе президента в понедельник, 24 мая.

— В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезни - девятую неделю подряд все эпидемические показатели улучшаются … Вся Украина находится в желтой зоне. В Донецкой области есть незначительное превышение процента эпидпорога, но все другие показатели остаются в норме, - рассказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что на данный момент болеют 176 тысяч человек, а в больницах занято 19,4 тысяч коек, что почти вдвое меньше, чем во время пика заболеваемости.

При этом Украина вернулась в 5-ку лидеров в Европе по распространению коронавируса.