За минувшие сутки в мире диагностировали почти 478 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, Аргентине. Украина занимает 28 место в мире, 5 в Европе.

Об этом пишет «Украинская правда».

В частности, в Индии зафиксировали более 222 тысяч новых заражений, в Бразилии — более 36 000, в Аргентине — более 24 тысяч.

Кроме того, более 21 000 больных зарегистрировали в Колумбии. Далее по количеству больных в рейтинге находятся США и Франция.

Украина среди стран мира занимает 28 место по количеству новых заражений, среди стран Европы — 5 позицию.

Умерли за сутки почти 10 тысяч человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 148 529 152. Сейчас насчитывается более 15 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 478 186 смертей от COVID-19.

Напомним, за минувшие сутки, в Украине, 23 мая, подтвердили 1334 случая коронавируса. В частности, заболели 86 детей и 21 медработник. В антилидерах снова Николаевская область.