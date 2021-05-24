За минувшие сутки, в Украине, 23 мая, подтвердили 1334 случаев коронавируса. В частности, заболели 86 детей и 21 медработник. В антилидерах снова Николаевская область.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Госпитализировано 1019 человек, от осложнений, связанных с течением заболевания, умерло за сутки 68 пациентов. При этом выздоровели 6999 людей.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) и Киевской (75) областях.

Осуществлено тестирований за сутки методом ПЦР - 8684, методом ИФА - 1462, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5951

За все время пандемии в Украине обнаружили 2 183 855 заражений коронавирусом.

Напомним, в США от коронавируса вакцинировали 129 миллионов человек.