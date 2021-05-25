Евросоюз заморозит 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, «пока Беларусь не станет демократической», из-за спецоперации по задержанию журналиста Романа Протасевича.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters в понедельник, 24 мая.

— Мы будем оказывать давление на режим до тех пор, пока он, наконец, не будет уважать свободу СМИ, свободу прессы и свободу мнений, — сказала Урсула фон дер Ляйен перед встречей лидеров ЕС в Брюсселе, посвященной вопросу о введении дальнейших санкций против Беларуси.

Новые меры могут быть нацелены на лиц, причастных к посадке самолета Ryanair, предприятий и хозяйствующих субъектов, финансирующих руководство страны, а также авиационного сектора Беларуси, добавила глава ЕК.

Напомним, на государственном телевидении Беларуси опубликовали видео с задержанным в Минске оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, тот якобы «дает показания по организации массовых беспорядков в столице».