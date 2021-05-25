Министр здравоохранения Мальты Крис Ферне заявил, что страна первой в Европейском союзе достигла коллективного иммунитета от коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В Минздраве напомнили, что по состоянию на 24 мая более 70% взрослого населения сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Полностью вакцинированы порядка 42% населения Мальты.

Крис Ферне сообщил, что с июля гражданам Мальты, которые были полностью вакцинированы, разрешат использовать защитные маски только в помещениях.

С 24 мая на Мальте также продлили до полуночи работу ресторанов и кафе и сняли ограничения на посещение спортзалов.

С начала эпидемии коронавируса на Мальте зафиксировали более 30 тысяч случаев заражения, умерло 417 человек.

Напомним, сертификаты вакцинации от коронавируса введут в Европейском Союзе с 1 июля.