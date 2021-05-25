Президент США Джо Байден отреагировал на посадку самолета Ryanair и задержание в Минске оппозиционного журналиста Романа Протасевича. По его словам, это «прямое оскорбление международных норм».

Соответствующее заявление размещена на сайте Белого дома.

Байден заявил, что поддерживает призывы к проведению международного расследования и введения новых санкций против режима Александра Лукашенко.

— Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующая высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, что выезжает за границу, является прямым нарушением международных норм, — заявил Джо Байден.

Арест Романа Протасевича Джо Байден назвал «позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы».

— Я приветствую мужество и решительность белорусов, которые борются за основные права, в том числе журналистов, таких как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США будут и впредь поддерживать народ Белоруссии в его борьбе, — сообщил Джо Байден.

Ранее саммит ЕС принял политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Это произошло в ответ на действия белорусского режима по посадке самолета Ryanair в Минске.