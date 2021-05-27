Международная организация гражданской авиации (ICAO) проведёт расследование о принудительной посадке самолета Ryanair в Минске 23 мая.

Об этом заявил министр транспорта Ирландии Имон Райан, пишет Украинформ со ссылкой на сайт ирландского правительства.

— Министр транспорта Имон Райан приветствовал решение ICAO начать расследование инцидента, произошедшего в Беларуси 23 мая и связанного с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием журналиста и еще одного пассажира, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшнем специальном заседании ICAO ирландский министр присоединился к коллегам из Польши и Литвы в призыве провести расследование.

Оно установит, нарушалось ли в этом случае международное право или установленные нормы и практики.

Напомним, 23 мая белорусские власти прибегли к принудительной посадке самолета компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, под предлогом вероятности теракта на борту. После посадки был арестован активист и оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка.