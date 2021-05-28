Назвавший Рамзана Кадырова «шайтаном» блогер из Тульской области извинился перед главой Чеченской республики и удалил свой аккаунт.

Об этом сообщают Кавказ.Реалии.

Блогер с ником @andrey_bushmelev_2021 назвал в соцсети TikTok Рамзана Кадырова «шайтаном» и «предателем своего отца ради власти», а также предположил, что тот умрет насильственной смертью, и порекомендовал ему носить с собой пистолет.

Как пояснил блогер в TikTok, его выпад против Кадырова был вызван тем, что он «выпил на голодный желудок». В настоящее время его аккаунт недоступен, но видеообращение с его извинением можно найти в Сети — в частности, оно выложено в телеграм-канале Baza.

Что именно побудило записать ролик с извинениями — житель Тульской области говорить отказался, отметив лишь, что «на то были причины», о которых публично высказываться он не может.

Напомним, Рамзан Кадыров грозил уничтожить блогера за оставленный комментарий во время прямого эфира в Instagram.