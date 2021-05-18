Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в социальной сети Instagram пригрозил уничтожить одного из комментаторов.

Пользователь соцсети написал Кадырову: «Ты не человек, ты просто шайтан». Глава Чечни обратил внимание на эти слова, зачитал их в прямом эфире и сделал скриншот, судя по звуку из опубликованной записи.

— Если ты мне это пишешь, я найду тебя. И мы посмотрим, кто из нас шайтан. Самому тебе как там, не стыдно? Как ты будешь смотреть в зеркало? Ты ночами не будешь спать, будешь сейчас завещание делать: «Если я умру, помогите моей семье». Как я помогал другим... Он будет плакать сейчас. Свои данные пришли мне вот сюда, в директ. Посмотрим, кто из нас шайтан. Я очень много шайтанов уничтожал и тебя тоже уничтожу, – сказал Рамзан Кадыров.