На президентских выборах в Сирии с результатом 95,1% победил действующий глава государства Башар Асад.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Спикер парламента Хаммуда Саббах в прямом эфире на конференции заявил, что Асад набрал 95,1% голосов избирателей, а явка составила 78,6%.

Двое конкурентов Асада, , Абдулла Шаллум и Махмуд Мараи, набрали 1,5% и 3,3% голосов соответственно.

Оппозиция Сирии назвала голосования фарсом, тогда как США и европейские страны заявили, что оно не было свободным и честным.

Голосуя в среду, Башар Асад сказал, что мнение Запада считается «нулевым».

Напомним, в начале мая Сирия заявила об обстреле своих территорий израильскими ВВС.