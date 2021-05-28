Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует баллотироваться на второй срок, но после того, как срок полномочий канцлера Ангелы Меркель подойдет к концу.

Об этом сообщает Bloomberg.

Штайнмайер сказал, что хочет получить шанс возглавить Германию в период после кризиса с коронавирусом, поскольку она решает такие серьезные проблемы, как изменение климата.

— Пандемия нанесла глубокие раны. Я хочу помочь залечить эти раны, — анонсировал свои планы президент.

За 16 лет правления Меркель на посту канцлера сменилось четыре президента. Хорст Келер, Кристиан Вульф и Иоахим Гаук работали до назначения Штайнмайера в 2017 году.

— Президент не может определять политический курс, я это хорошо знаю, но президент может наводить мосты, — сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель выступила с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. Она больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии.