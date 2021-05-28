В Стамбуле начались богослужения в новой мечети в центре крупнейшего города Малой Азии.
Об этом сообщает агентство Analondu.
Мечеть Мечеть Таксим и ее 30-метровый купол символически возвышаются над памятником основанию Турецкой республики Мустафой Кемалем Ататюрком.
Совершив пятничную молитву с тысячами верующих, Эрдоган сказал, что завершение строительства мечети стало кульминацией мечты турок, и что призыв к молитве будет слышен там «до скончания веков».
Президент Турции сказал толпе у мечети, что до начала строительных работ четыре года назад на месте не было даже молельной комнаты.
— Прихожане пытались молиться здесь поверх газет, буквально как в курятнике, — подчеркнул он.
Строительство мечети началось в феврале 2017 года в рамках проекта, отстаиваемого партией Эрдогана.
По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, комплекс мечети с двумя высокими минаретами сможет вместить до 4000 прихожан и будет включать выставочный зал, библиотеку, автостоянку и бесплатную кухню.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в суд с иском против оппозиционного политика, которая сравнила его с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
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В Стамбуле начались богослужения в новой мечети в центре крупнейшего города Малой Азии.
Об этом сообщает агентство Analondu.
Мечеть Мечеть Таксим и ее 30-метровый купол символически возвышаются над памятником основанию Турецкой республики Мустафой Кемалем Ататюрком.
Совершив пятничную молитву с тысячами верующих, Эрдоган сказал, что завершение строительства мечети стало кульминацией мечты турок, и что призыв к молитве будет слышен там «до скончания веков».
Президент Турции сказал толпе у мечети, что до начала строительных работ четыре года назад на месте не было даже молельной комнаты.
— Прихожане пытались молиться здесь поверх газет, буквально как в курятнике, — подчеркнул он.
Строительство мечети началось в феврале 2017 года в рамках проекта, отстаиваемого партией Эрдогана.
По сообщению государственного информационного агентства Anadolu, комплекс мечети с двумя высокими минаретами сможет вместить до 4000 прихожан и будет включать выставочный зал, библиотеку, автостоянку и бесплатную кухню.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в суд с иском против оппозиционного политика, которая сравнила его с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.