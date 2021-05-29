В течение прошлых суток, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения.
За сутки от коронавируса умерли 156 человек. Больше всего — 28 в Днепропетровской области. Выздоровело — 10 199 человек.
Наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве — 377, Днепропетровской области — 261, Львовской области — 231. Меньше всего — в Луганской и Кировоградской — по 31 новому больному.
За сутки было протестировано методом ПЦР — 25 401 человека, методом ИФА-10 963 человека, экспресс-тестами — 21 020 человек.
Напомним, в Украине за сутки 27 мая подтвердили 3306 новых случаев коронавируса. Среди них — 169 детей и 77 медработников.
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В течение прошлых суток, 28 мая, в Украине зафиксировали 3 096 новых случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения.
За сутки от коронавируса умерли 156 человек. Больше всего — 28 в Днепропетровской области. Выздоровело — 10 199 человек.
Наибольшее количество зафиксированных новых заболевших в Киеве — 377, Днепропетровской области — 261, Львовской области — 231. Меньше всего — в Луганской и Кировоградской — по 31 новому больному.
За сутки было протестировано методом ПЦР — 25 401 человека, методом ИФА-10 963 человека, экспресс-тестами — 21 020 человек.
Напомним, в Украине за сутки 27 мая подтвердили 3306 новых случаев коронавируса. Среди них — 169 детей и 77 медработников.