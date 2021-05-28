В Украине за минувшие сутки, 27 мая, подтвердили 3306 новых случаев коронавируса. Среди них - 169 детей и 77 медработников.

Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (384), Днепропетровской (280), Львовской (251), Донецкой (228) и Киевской (221) областях.

Также госпитализировано в медучреждения — 1402 человека; летальных исходов — 156; выздоровело — 13 298 человек.

Всего осуществили 60 563 тестирований на коронавирус.

За все время пандемии в Украине заболело 2 196 673 человек, выздоровели - 2 020 216 человек, и 50 232 людей умерли от последствий заболевания.

Напомним, в Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это связано с существенным снижением количества пациентов.