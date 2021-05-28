В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это связано с существенным снижением количества пациентов.

Об этом говорится на сайте Ужгородского городского совета.

Директор больницы Иван Курах сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.

Иван Курах рассказал, что из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Реаниматологи, которые работали в COVID-отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделение планируют снова открыть.

В то же время жителей города призвали соблюдать противоэпидемические меры и обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, по состоянию на четверг, 27 мая, в Украине зафиксировано 3509 новых случаев COVID-19. 183 людей умерли от последствий коронавирусной болезни.