Уровень заполнения подземных хранилищ газа Европы в процентном исчислении достиг минимального за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года).

Об этом пишет «Экономическая правда».

По данным на утро 27 мая, уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату — 35,95%. Текущий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах отстает от среднего показателя за последние пять лет на 14,43 процентных пункта.

Средний объем нетто-закачки в мае на треть отстает от среднего показателя за последние пять лет (256 млн куб. м/сут. против 373 млн куб. м/сут.).

«При сохранении текущих темпов закачки к 20 октября (усредненной дате перехода европейских подземных хранилищ от режима закачки к отбору) уровень запасов природного газа сможет достигнуть 78%. Этот показатель может оказаться еще ниже из-за влияния плановых ремонтов на газопроводах «Ямал—Европа» (с 6 по 10 июля) и «Северный поток» (с 13 по 23 июля)», — говорится в сообщении.

Напомним, поставщики газа в Украине выставляют годовую цену услуги на уровне 7,99 гривен за кубометр.