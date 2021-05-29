В Николаевской области прошел Международный форум «Стратегия интеграции аграрного образования, науки, производства: глобальные вызовы продовольственной безопасности и изменений климата».
Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Александра Гайду.
Участники ознакомились с достижениями и современными технологиями выращивания зерновых и технических культур, а также с лучшими образцами украинской и зарубежной сельхозтехники.
На базе Николаевского национального аграрного университета собрались представители министерства образования и науки Украины, международных организаций, народные депутаты, ученные, студенты и другие участники.
Среди них — народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса Александр Гайду. В своем выступлении парламентарий подчеркнул важность аграрного сектора в развитии региона, а также важность комплексного решения актуальных проблем:
— Агарный сектор является локомотивом региональной экономики, а научные работы выступают источником и аргументом принятия правильных и эффективных решений на уровне правительства, поэтому важно объединять усилия государственного и научного секторов для эффективной работы аграрной отрасли, — сказал нардеп.
Александр Гайду отметил, что подобные мероприятия в аграрной сфере способствуют обменом опытом и популяризации сельского хозяйства.
— Международный форум — объединил сегодня ученых, представителей местной и государственной власти, международных организаций, студентов. Это отличная платформа для обмена опытом и популяризации сельского хозяйства, особенно учитывая, что Николаевский регион имеет большой потенциал в аграрной и научной сфере, — добавил он.
Напомним, что на прошлой неделе нардеп сообщил, что привлёк очередную субвенцию по соцэконому в размере 10 миллионов гривен. По словам Александра Гайду, средства направлены на закупку медицинского оборудования в Областной онкологический диспансер.
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В Николаевской области прошел Международный форум «Стратегия интеграции аграрного образования, науки, производства: глобальные вызовы продовольственной безопасности и изменений климата».
Об этом сообщает пресс-служба народного депутата Александра Гайду.
Участники ознакомились с достижениями и современными технологиями выращивания зерновых и технических культур, а также с лучшими образцами украинской и зарубежной сельхозтехники.
На базе Николаевского национального аграрного университета собрались представители министерства образования и науки Украины, международных организаций, народные депутаты, ученные, студенты и другие участники.
Среди них — народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам инноваций и инфраструктуры в сфере агропромышленного комплекса Александр Гайду. В своем выступлении парламентарий подчеркнул важность аграрного сектора в развитии региона, а также важность комплексного решения актуальных проблем:
— Агарный сектор является локомотивом региональной экономики, а научные работы выступают источником и аргументом принятия правильных и эффективных решений на уровне правительства, поэтому важно объединять усилия государственного и научного секторов для эффективной работы аграрной отрасли, — сказал нардеп.
Александр Гайду отметил, что подобные мероприятия в аграрной сфере способствуют обменом опытом и популяризации сельского хозяйства.
— Международный форум — объединил сегодня ученых, представителей местной и государственной власти, международных организаций, студентов. Это отличная платформа для обмена опытом и популяризации сельского хозяйства, особенно учитывая, что Николаевский регион имеет большой потенциал в аграрной и научной сфере, — добавил он.
Напомним, что на прошлой неделе нардеп сообщил, что привлёк очередную субвенцию по соцэконому в размере 10 миллионов гривен. По словам Александра Гайду, средства направлены на закупку медицинского оборудования в Областной онкологический диспансер.