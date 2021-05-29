Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко поздравил украинских миротворцев ООН с профессиональным праздником и отметил, что Украина рассчитывает на международную солидарность в борьбе за восстановление территориальной целостности и суверенитета.

Об этом сообщает пресс-лужба политсилы.

— Мои искренние поздравления и слова глубокой благодарности и уважения всем тем, прежде всего от Украины, кто верой и правдой служит высокой миссии по поддержанию мира и безопасности в мире. Склоним голову и перед памятью тех героев, кто, выполняя почетную миссию, отдал свою жизнь ради безопасного мира, — отметил Петр Порошенко.

Политик подчеркнул, что для Украины этот день имеет особое значение.

— Наши мужественные воины, настоящие профессионалы военнослужащие Вооруженных сил, других военных формирований и правоохранительных органов Украины, достойно выполняют свою миссию во многих уголках планеты, — отметил он.

Петр Порошенко добавил, что украинские представители и сегодня служат там, где международные миротворческие силы ООН остаются едва ли не единственным эффективным инструментом для восстановления мира, безопасности и стабильности.

— Это дает Украине неоспоримое право рассчитывать на международную солидарность сегодня, когда мы уже восьмой год защищаем себя и цивилизованный мир от российского нашествия на фронте Донбасса. Размещение миротворческой операции под эгидой ООН на оккупированной части Донбасса, включая рубежом, стало бы весомым фактором, что кардинально изменил бы расстановку сил в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, — заявил экс-президент.

Ранее сообщалось, что за годы независимости Украины более 42 тысяч украинских военных приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН.