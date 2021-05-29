За годы независимости Украины более 42 тысяч украинских военных приняли участие в более 25 миротворческих операциях под эгидой ООН.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ по случаю Международного дня миротворцев Организации Объединенных Наций.

Сейчас под руководством ООН выполняет задачи 18-й отдельный вертолетный отряд Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго. Это 246 украинских военнослужащих.

«Национальный персонал (всего 36 человек) в составе миссий ООН поддерживает мир и безопасность в таких странах, как Демократическая Республика Конго, Кипр, Косово, Молдова (Приднестровье), Малые Республика Южный Судан и провинции Абьей», — сообщили в Генштабе.

Как сообщалось, 22 мая, около 19 часов, в городе Гома, что в Демократической Республике Конго, началось извержение вулкана Ньирагонго. Из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго эвакуировали украинских миротворцев.