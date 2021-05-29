Россия не разрешила въезд преподавателю музыки университета им. Витаутаса Великого, пианисту Римантасу Винграсу, которого назначили атташе по вопросам культуры в посольстве Литвы в Москве.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на прибалтийские СМИ.

— Во время выполнения рутинных формальностей, в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по вопросам культуры. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре, — сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

В июле прошлого года Минкульт сообщил о том, что в конкурсе на должность атташе в России победил Винграс.

— Победитель конкурса может вступить в должность, получив в установленном законом порядке удостоверения о благонадежности и одобрение МИД, — было сказано в сообщении Минкульта.

После проведения этих процедур в январе Россия информировала Литву, не выдаст Римантасу Винграсу визу.

Римантас Винграс должен был изменить атташе по вопросам культуры Ингу Видугирите-Пакярене, срок полномочий которой истек.

Ранее сообщалось, что по состоянию конец мая свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний закрыли 10 стран. В том числе почти все соседние с Беларусью страны.